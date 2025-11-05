TROLD kündigt Livealbum an

Die dänische Folk-Metal-Band TROLD hat für den 19.12.2025 ihr ersten Livealbum "Til gilde under ulven (Live at Copenhell '25)" angekündigt. Es gibt einen kleinen Einblick hinter die Kulissen der, für das Album ausgewählten Show, mit einem "on Tour"-Bericht auf YouTube.





"Til gilde under ulven (Live at Copenhell '25)" Trackliste:





01. I Skovens Rige

02. Med Høtyv Og Fakkel

03. Troldmanden

04. Havets Bund

05. Tusind år I Dvale

06. Heksen

07. Dem Gamle Sump

08. Utysken

09. Mod Den Endeløse Skov

10. Skovfesten

11. En Kiste Fuld Af Minder

12. Bødlen

13. Til Gilde Under Bøgen

14. Sensommerbålet



TROLD on Tour pt. 2 - Copenhell [VLOG]







https://www.youtube.com/watch?v=I84VdBWnZOA

Quelle: TROLD Facebook