TROLD kündigt Livealbum an
Die dänische Folk-Metal-Band TROLD hat für den 19.12.2025 ihr ersten Livealbum "Til gilde under ulven (Live at Copenhell '25)" angekündigt. Es gibt einen kleinen Einblick hinter die Kulissen der, für das Album ausgewählten Show, mit einem "on Tour"-Bericht auf YouTube.
"Til gilde under ulven (Live at Copenhell '25)" Trackliste:
01. I Skovens Rige
02. Med Høtyv Og Fakkel
03. Troldmanden
04. Havets Bund
05. Tusind år I Dvale
06. Heksen
07. Dem Gamle Sump
08. Utysken
09. Mod Den Endeløse Skov
10. Skovfesten
11. En Kiste Fuld Af Minder
12. Bødlen
13. Til Gilde Under Bøgen
14. Sensommerbålet
TROLD on Tour pt. 2 - Copenhell [VLOG]
https://www.youtube.com/watch?v=I84VdBWnZOA
