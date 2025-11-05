WOLVERINE ist zurück

Schwedens Prog-Metal-Institution WOLVERINE kehrt nach zehn Jahren mit dem neuen Album "Anomalies" zurück, das am 06.02.2026 via Music Theories Recordings erscheint. Die erste Single 'A Perfect Alignment' ist bereits erhältlich und zeigt die atmosphärisch-cineastische Ausrichtung des Werks.



Es ist das erste Studioalbum seit "Machina Viva" (2016), ergänzt durch die EP "A Darkened Sun" (2021). Frontmann Stefan Zell und die vertraute Besetzung präsentieren eine Songtrilogie, deren Auftakt die neue Single bildet, gefolgt von 'Circuits' und dem Opener 'A Sudden Demise'. Laut Losbjer basiert die Komposition auf 5/4-Parts mit Wurzeln in einer 20 Jahre alten Albumidee.







"Anomalies" Trackliste:





01. A Sudden Demise

02. My Solitary Foe

03. Circuits

04. Nightfall

05. This World And All Its Dazzling Lights

06. Automaton

07. A Perfect Alignment

08. Losing Game

09. Scarlet Tide





Wolverine - A Perfect Alignment (Official Lyric Video)







https://www.youtube.com/watch?v=q0uBjMvVkdw

