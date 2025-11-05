WOLVERINE ist zurück
Kommentieren
Schwedens Prog-Metal-Institution WOLVERINE kehrt nach zehn Jahren mit dem neuen Album "Anomalies" zurück, das am 06.02.2026 via Music Theories Recordings erscheint. Die erste Single 'A Perfect Alignment' ist bereits erhältlich und zeigt die atmosphärisch-cineastische Ausrichtung des Werks.
Es ist das erste Studioalbum seit "Machina Viva" (2016), ergänzt durch die EP "A Darkened Sun" (2021). Frontmann Stefan Zell und die vertraute Besetzung präsentieren eine Songtrilogie, deren Auftakt die neue Single bildet, gefolgt von 'Circuits' und dem Opener 'A Sudden Demise'. Laut Losbjer basiert die Komposition auf 5/4-Parts mit Wurzeln in einer 20 Jahre alten Albumidee.
"Anomalies" Trackliste:
01. A Sudden Demise
02. My Solitary Foe
03. Circuits
04. Nightfall
05. This World And All Its Dazzling Lights
06. Automaton
07. A Perfect Alignment
08. Losing Game
09. Scarlet Tide
Wolverine - A Perfect Alignment (Official Lyric Video)
https://www.youtube.com/watch?v=q0uBjMvVkdw
- Quelle:
- mascotlabelgroup
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- wolverine anomalies a perfect alignment
0 Kommentare