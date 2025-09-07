TV-Tipp: PINK FLOYD bei Arte

Am kommenden Mittwoch, dem 10. September wiederholt Arte ab 2140 Uhr die Dokumentation "Die Geschichte von Syd Barrett & PINK FLOYD" (GB 2023). Hier findet man weitere Informationen in Film- und Textform.



Anschließend folgt ab 2315 Uhr der Konzertfilm "PINK FLOYD Live At Pompeii" von 1972 in der diesjährigen klanglichen Überarbeitung durch Steven Wilson. Bis zum 9. Oktober ist der Film auch auf der Website von Arte zu sehen.

