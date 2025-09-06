HADDAH mit neuem Album

Die italienische Melodic-Death-Metal-Formation HADDAH kündigt für den 17.10.2025 die Veröffentlichung ihres zweiten Studioalbums Aeterea an. Mit dem Nachfolger des 2014er-Debüts "Through the Gates of Evangelia" schlägt die Band ein weiteres Kapitel in ihrer noch jungen Geschichte auf.

Als ersten Vorgeschmack präsentiert HADDAH nun die Single 'Equinox'.





"Aeterea" Trackliste:





01. Paradox

02. Imhotep

03. Lvpvs

04. Anunnaki

05. Izalith

06. Equinox

07. Abyss

08. Ocelotl

09. Fall



Equinox (Official Video)







https://www.youtube.com/watch?v=NpEuYwuzoPU

