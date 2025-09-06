HADDAH mit neuem Album
Kommentieren
06.09.2025 | 16:43
Die italienische Melodic-Death-Metal-Formation HADDAH kündigt für den 17.10.2025 die Veröffentlichung ihres zweiten Studioalbums Aeterea an. Mit dem Nachfolger des 2014er-Debüts "Through the Gates of Evangelia" schlägt die Band ein weiteres Kapitel in ihrer noch jungen Geschichte auf.
Die italienische Melodic-Death-Metal-Formation HADDAH kündigt für den 17.10.2025 die Veröffentlichung ihres zweiten Studioalbums Aeterea an. Mit dem Nachfolger des 2014er-Debüts "Through the Gates of Evangelia" schlägt die Band ein weiteres Kapitel in ihrer noch jungen Geschichte auf.
Als ersten Vorgeschmack präsentiert HADDAH nun die Single 'Equinox'.
"Aeterea" Trackliste:
01. Paradox
02. Imhotep
03. Lvpvs
04. Anunnaki
05. Izalith
06. Equinox
07. Abyss
08. Ocelotl
09. Fall
Equinox (Official Video)
https://www.youtube.com/watch?v=NpEuYwuzoPU
- Quelle:
- HADDAH Facebook
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- haddah aeterea equinox
0 Kommentare