ANTHOLOGY mit drittem Album

Mit "Frozen Sun" wird ANTHOLOGY, am 26.09.2025, das dritte Kapitel der Bandgeschichte aufschlagen. Die slowakische Melodic-Power-Metal-Band um Frontfrau Lilian Anerousi, hat zuletzt mit 'Living In The Lies' einen weiteren Appetizer auf das neue Werk präsentiert.







"Frozen Sun" Trackliste:





01. The Struggle

02. Living In The Lies

03. Frozen Sun

04. Waiting For The Light

05. Sinners In Paradise

06. Be My Savior

07. Reborn From The Fire

08. Escape From The Past

09. The Renegade

10. Epitome (Orchestral Medley)

11. The Renegade (Piano version)







Living in the Lies [Official Video]







https://www.youtube.com/watch?v=9jFdkRxBMQM





