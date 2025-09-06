ANTHOLOGY mit drittem Album
Mit "Frozen Sun" wird ANTHOLOGY, am 26.09.2025, das dritte Kapitel der Bandgeschichte aufschlagen. Die slowakische Melodic-Power-Metal-Band um Frontfrau Lilian Anerousi, hat zuletzt mit 'Living In The Lies' einen weiteren Appetizer auf das neue Werk präsentiert.
"Frozen Sun" Trackliste:
01. The Struggle
02. Living In The Lies
03. Frozen Sun
04. Waiting For The Light
05. Sinners In Paradise
06. Be My Savior
07. Reborn From The Fire
08. Escape From The Past
09. The Renegade
10. Epitome (Orchestral Medley)
11. The Renegade (Piano version)
Living in the Lies [Official Video]
https://www.youtube.com/watch?v=9jFdkRxBMQM
