KARNAGE THROUGH CROSSING und der Untergrund
05.09.2025 | 22:57
Das Metaltrio KARNAGE THROUGH CROSSING hat die digitale Single 'The Underground' veröffentlicht, die eine Vorabauskopplung aus dem nächsten Album ist, das für 2026 geplant ist.
https://www.youtube.com/watch?v=avSv6RItI9k
