CEMETERY SKYLINE mit neuer Single

Die finnisch-schwedische Gothic Rock-Formation CEMETERY SKYLINE (mit Mitgliedern von DARK TRANQUILLITY, INSOMNIUM, AMORPHIS, DIMMU BORGOR, SENTENCED) hat mit "Nothing From This World" eine neue Single veröfffentlicht.

Gitarrist Markus Vanhala kommentiert:"Das ist ein "altes, aber neues Lied" aus den Studio-Sessions zu "Nordic Gothic", das wir damals in unseren Krypten beiseitegelegt haben, um es später als Single zu veröffentlichen  und nun ist es endlich an der Zeit, dass es aufersteht. Im Video ist die dunkle Heldin erstarkt, entscheidet sich, sich anzukleiden und den Toten eine letzte Serenade zu singen. Was davor passiert ist, wissen wir nicht  und wir wollen es auch wirklich nicht wissen..."Sänger Mikael Stanne meint:"Der Song handelt davon, mit sich selbst im Widerspruch zu stehen. Davon, sich so sehr von allem losgelöst zu fühlen, dass nichts mehr Sinn ergibt. An dem Punkt, an dem Einsamkeit die Gefühle von Gemeinschaft und Zusammenhalt verdrängt hat."

Nothing From This World

https://www.youtube.com/watch?v=QSC-fWZ0Hn8