SODOM vermeldet den Tod des früheren Drummers Atomic Steif

Über das offizielle Facebook-Profil von SODOM wurde heute mitgeteilt, dass Tom Angelripper über den Tod des früheren Bandkameraden Atomic Steif informiert worden sei, der für SODOM von 1992 bis 1996 das Schlagzeug bediente und so für die Scheiben "Get What You Deserve" und "Masquerade In Blood" mit verantwortlich war. Außerdem war er für seine Arbeit mit u.a. LIVING DEATH, VIOLENT FORCE, HOLY MOSES und ASSASSIN bekannt. Atomic Steif sei Ende der vergangenen Woche verstorben, über die näheren Umstände seines Todes lägen SODOM keine Angaben vor.

Ruhe in Frieden!