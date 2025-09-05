LORD OF THE LOST geht 2026 auf "TOVR NOIR"
Das Sextett aus Hamburg bringt seinen charakteristisch dunklen Sound 2026 erneut auf die Bühnen Europas. Kurz nach ihrer Tour durch die USA, Kanada und Australien geht LORD OF THE LOST gemeinsam mit AD INFINITUM, LEAGUE OF DISTORTION und DOGMA auf große "TOVR NOIR"-Tour durch insgesamt 19 europäische Länder.
AD INFINITUM wird auf der ersten Tourhälfte am Start sein, in der zweiten Tourhälfte gibt es mit DOGMA und LEAGUE OF DISTORTION gleich zwei Special Guests pro Show.
LORD OF THE LOST verspricht eine Tour-Setliste, die Songs aus der aktuellen "OPVS NOIR"-Trilogie, Highlights früherer Alben sowie Klassiker und Cover-Songs umfasst. Nach der Festivalsaison 2026 legt die Band eine mindestens einjährige Tour-Pause ein, um sich neuen kreativen Projekten innerhalb der Band und Songwriting zu widmen.
"TOVR NOIR" 2026 - LORD OF THE LOST + Special Guests:
AD INFINITUM [∞]
DOGMA []
LEAGUE OF DISTORTION [x]
12.03.26 NO - Oslo [∞]
13.03.26 SE - Göteborg [∞]
14.03.26 SE - Stockholm [∞]
16.03.26 FI - Tampere [∞]
17.03.26 FI - Helsinki [∞]
19.03.26 EE - Tallinn [∞]
20.03.26 LT - Vilnius [∞]
21.03.26 PL - Warschau [∞]
22.03.26 PL - Krakau [∞]
24.03.26 AT - Wien
25.03.26 HU - Budapest [∞]
27.03.26 GR - Athen [∞]
28.03.26 BG - Sofia [∞]
29.03.26 RO - Bukarest [∞]
09.04.26 NL - Amsterdam [] [X]
10.04.26 FR - Paris [] [X]
11.04.26 FR - La Roche-sur-Yon [] [X]
12.04.26 FR - Toulouse [] [X]
14.04.26 ES - Madrid [] [X]
15.04.26 ES - Barcelona [] [X]
17.04.26 FR - Lyon [] [X]
18.04.26 BE - Durbuy Rock [] [X]
24.04.26 DE - Hexentanz [] [X]
25.04.26 CH - Pratteln [] [X]
26.04.26 IT - Mailand [] [X]
06.05.26 CZ - Prag [] [X]
- Quelle:
- Napalm Records
- Redakteur:
- Hannelore Hämmer
- Tags:
- lord of the lost tovr noir 2026 as infinitum league of distortion dogma
