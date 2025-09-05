BAD LOVERZ: Album Ankündigung
Kommentieren
Seit ihrem Auftritt beim diesjährigen Wacken ist es offiziell: Die "Greatest Hits" der BAD LOVERZ werden am 10. Oktober 2025 via Prometheus Records offiziell im Albumformat veröffentlicht.
Da es bis dahin ja noch eine Weile dauert, gibt es zur "Überbrückung" die neue Single 'Angels', samt der dazugehörigen Live-Version von Wacken. Hier zeigen die Glamrocker aus Los Angeles ihre gefühlvolle Seite und verleihen dem ROBBIE WILLIAMS-Klassiker eine ganz neue Interpretation, wie schon bei 'The Look', 'Hangover' und 'Livin' On A Prayer'.
Angels (Live from Wacken)
https://www.youtube.com/watch?v=OF8biw3CsgU
Live-Daten 2025 (Support für SALTATIO MORTIS):
17.10.25 Geiselwind, Eventzentrum Geiselwind
18.10.25 Hamburg, Sporthalle Hamburg
24.10.25 Leipzig, Haus Auensee
25.10.25 Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle
31.10.25 Berlin, Uber Eats Music Hall
01.11.25 Hannover, Swiss Live Hall
06.11.25 Wien (AT), Raiffeisen Halle im Gasometer
07.11.25 München, Zenith
08.11.25 Frankfurt, Jahrhunderthalle Frankfurt
14.11.25 Ludwigsburg, MHP Arena
15.11.25 Zürich (CH), Halle 622
- Quelle:
- Promotion Werft
- Redakteur:
- Hannelore Hämmer
- Tags:
- bad loverz greatest hits angels live von wacken
0 Kommentare