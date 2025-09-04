BORN DIVIDED: Neues Album im Anmarsch
04.09.2025 | 22:43
Die Melo-Death-Truppe BORN DIVIDED aus Kanada kündigt für den 24. Oktober ihr neues Album "Chronicle Of A Shipwreck" an. Der Videoclip zur digitalen Single 'Everything Comes To An End' ist online.
https://www.youtube.com/watch?v=IVkHsg6vkk0
