ANCIENT THRONES: Neues Playthrough
Kommentieren
04.09.2025 | 22:42
Die Death-Metal-Formation ANCIENT THRONES aus dem kanadischen Halifax hat ein Gitarren-Playthrough zu 'A Turning Point' veröffentlicht. Das Stück ist vom neuen Album "Melancholia", das am 19. September herauskommen soll.
Die Death-Metal-Formation ANCIENT THRONES aus dem kanadischen Halifax hat ein Gitarren-Playthrough zu 'A Turning Point' veröffentlicht. Das Stück ist vom neuen Album "Melancholia", das am 19. September herauskommen soll.
https://www.youtube.com/watch?v=zQ3wZqZj9EQ
- Quelle:
- Asher Media Relations
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- ancient thrones melancholia a turning point playthrough
0 Kommentare