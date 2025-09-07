SUMMER BREEZE 2026: Early Bird Tickets nur noch bis morgen!

Es sind bereits mehr als 30 000 Eintrittskartem für das kommende SUMMER BREEZE verkauft worden und nur noch bis morgen gibt es Tickets zum Early-Bird-Preis von 199,99 Euro!

Wer ein Hardticket bestellt, bekommt einen Patch, Stícker und Kalender dazu. Also nichts wie los in den SBOA-Ticketshop!

Hier nochmal die Rahmendaten: 12. August bis 15. August, Dinkelsbühl, und mit diesen Bands:

200 STAB WOUNDS, ALCEST, ALESTORM, AMORPHIS, ARCH ENEMY, BETONTOD, BRAINSTORM, BROTHERS OF METAL, CABAL, CRYPTOPSY, DARTAGNAN, DEAFHEAVEN, DEICIDE, DER WEG EINER FREIHEIT, EXCREMENTORY GRINDFUCKERS, FROM FALL TO SPRING, FUTURE PALACE, GROZA, HAGGEFUGG, HELLOWEEN, ILLDISPOSED, IN FLAMES, KIM DRACULA, LAMB OF GOD, LUNA KILLS, MANNTRA, MIRACLE OF SOUND, MISERY INDEX, MITTEL ALTA, MUNICIPAL WASTE, MUSHROOMHEAD, NANOWAR OF STEEL, NORTHLANE, ORBIT CULTURE, OUR PROMISE, PALEFACE SWISS, PARASITE INC., SAOR, SOEN, TBS, TEN56., TERROR, TESTAMENT, THE GHOST INSIDE, TROLLFEST, UNPROCESSED, VERSENGOLD.

