DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG entführt uns nach Babylon

Mit dem Titeltrack 'Babylon' hat DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG (DATOG) die nächste Single inklusive Videoclip aus dem kommenden Album veröffentlicht. Das Album wird am 3. Oktober 2025 über Reigning Phoenix Music erscheinen.



Die Band erklärt dazu:

" 'Babylon' ist ein absolut würdiger Titeltrack und versetzt mit seinem stampfenden, ultraharten Riff und den Gesangsmelodien von Udo, Peter und Manuela den Hörer direkt in ein Märchen aus Tausend und einer Nacht. Die Gitarrenarrangements, und vor allem Mathias' Sologitarre unterstützen die fantasievolle Atmosphäre und treiben den Song zu seinem absoluten Höhepunkt.



Textlich führt 'Babylon' die Zuhörer in eine Welt voller Wunder, in der jede Geschichte wahr ist  durch mystische Oasen, Wüstennächte und goldene Schätze, die für die heilige Königin von Babylon hell leuchten. Der Song überschreitet die Grenze zwischen Fantasy und der Feuerkraft des Heavy Metal, um die Fans an einen Ort zu führen, "an dem das heilige Tor zu ihrem Schicksal wird!"



Babylon







https://www.youtube.com/watch?v=neEh2GrGvOo

Quelle: Reigning Phoenix Music (RPM) Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: dirkschneider and the old gang datog babylon