A TRIBUTE TO THE REAPER: eine Hommage an CHILDREN OF BODOM

Reaper Entertainment kündigt ein ganz besonderes Projekt an, das dem Label ausgesprochen am Herzen liegt: "A Tribute To The Reaper"  eine gemeinsame Hommage an eine der einflussreichsten Bands der modernen Metal-Geschichte: CHILDREN OF BODOM.



Die Idee entstand direkt im Kern von Reaper Entertainment.

"Da sich schon der Name des Labels aus unserer tiefen Bewunderung für CHILDREN OF BODOM ableitet, war es nur naheliegend, ihr Vermächtnis auf eine einzigartige Weise zu feiern: indem wir unsere Bands gebeten haben, während ihrer Studioaufnahmen eigene Interpretationen von COB-Klassikern einzuspielen.



Das Ergebnis: eine stetig wachsende Sammlung neu interpretierter Bodom-Hymnen  jeder Track geprägt vom unverwechselbaren Charakter und Stil der beteiligten Bands."



Zum Auftakt werden die Cover-Versionen zunächst digital als einzelne Singles veröffentlicht. Außerdem erscheinen alle Songs gebündelt auf dem exklusiven CD-Sampler "A Tribute To The Reaper", der ab Ende Oktober 2025 allen Bestellungen im offiziellen "CHILDREN OF BODOM-Shop" kostenlos beigelegt wird. Da weitere Cover bereits in Arbeit sind, könnte es zu einem späteren Zeitpunkt auch zu einer offiziellen Veröffentlichungen auf CD und Vinyl kommen.

Die bisherigen Songs:



ELVENKING  'Children Of Decadence'

PARASITE INC.  'Homeland' (IneartheD-Cover)

BLOODORN  'Needled 24/7'

HORIZON IGNITED Ignited  'Sixpounder'

GLADENFOLD  'Towards Dead End'

FINAL STRIKE  'Bodom After Midnight'

KAMBRIUM  'Angels Don't Kill'

MILKING THE GOATMACHINE  'Hate Me!'

SUOTANA  'Hatebreeder'



Weitere Cover-Versionen sind bereits in Arbeit  dies ist erst der Anfang.

