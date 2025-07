TURNSTILE: Deutschland-Konzerte bestätigt

Die amerikanische Hardcore-Band TURNSTILE hat für November einige Konzerte in Deutschland bestätigt. Dort werden sie ihr aktuelles Album "Never Enough" verstellen, welches im Juni 2025 erschienen ist.

Mit dabei werden THE GARDEN und HIGH VIS sein.



Folgende Konzerte sind bestätigt:

09.11.2025 – (DE) Hamburg, Sporthalle

14.11.2025 – (DE) Berlin, UFO im Velodrom

18.11.2025 – (DE) München, Zenith

20.11.2025 – (DE) Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle



Der reguläre Ticket-Vorverkauf startet am Freitag, 4. Juli um 10:00 Uhr. Bereits am 2. Juli um 10:00 Uhr beginnt der Artist-Presale, gefolgt vom Spotify-Presale ab 3. Juli um 10:00 Uhr.