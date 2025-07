70000 TONS OF METAL 2026: Erste Bandbestätigungen

Für die Metal-Cruise 70000 Tons Of Metal 2026 sind in den vergangenen Tagen die ersten zwölf von sechzig Bands bestätigt worden.



Diese sind:

AMORPHIS

BEAST IN BLACK

DARK TRANQUILLITY

HAGGARD

HARAKIRI FOR THE SKY

HEATHEN

HOUR OF PENANCE

ORDAN OGAN

PERSEFONE

RHAPSODY OF FIRE

SKELETAL REMAINS

TYR

Zudem startet der Vorverkauf für die "Black Survivor" am 02.07.2025 und für die "Gold Survivor" am 04.07.2025. Weitere Buchungstermine für die "Silver Survivor" und den öffentlichen Vorverkauf sollen folgen.



Die Cruise findet vom 29.01. bis 02.02.2026 statt. Los geht es wieder in Miami in Richtung Nassau (Bahamas).

Alle weiteren Informationen gibt es auf der Homepage.