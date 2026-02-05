TUNGSTEN meint: manchmal sollte man besser schweigen

Die schwedische Metal-Band TUNGSTEN meldet sich mit einem offiziellen Video zu ihrer neuen Single 'Bite My Tongue' zurück.



Laut Sänger Mike Andersson beschäftigen sich die Lyrics damit, "wie Menschen ihre Meinungen zu verschiedensten Themen oft lautstark und ohne Zögern äußern, während es bei einer abweichenden Sichtweise manchmal besser ist zu schweigen, um den Frieden zu wahren, was mitunter ziemlich frustrierend sein kann."



Bite My Tongue





https://www.youtube.com/watch?v=Al2qFJnQvkQ