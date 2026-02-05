TEMPTATIONS FOR THE WEAK: Neues Album erscheint demnächst

Die belgische Metal-Band TEMPTATIONS FOR THE WEAK wird am 27.02.2026 ein neues Album veröffentlichen. Es trägt den Namen "The Venom Inside" und wird in Eigenregie erscheinen.

Mit dem Song 'Your Own Suffering' liefert die Band einen weiteren Vorgeschmack ab. Die Songs 'Silver Lining' und 'Crossroads' wurden bereits veröffentlicht. Bei letzteren Track hat die Band vom KILLSWITCH ENGAGE-Frontmann Jesse Leach Unterstützung bekommen.



Für die Produktion der neuen Scheibe gingen die Musiker nach Großbritannien, um mit dem Produzenten Scott Atkins (Grindstone Studio) zusammenzuarbeiten, der unter anderen für CRADLE OF FILTH und MACHINE HEAD tätig war.

Die Tracklist liest sich so:

1. Silver Lining

2. Drowning World

3. Final Straw

4. Crossroads

5. Your Own Suffering

6. Turned to Stone

7. Desperate Measures

8. Obsession

9. Crawl through the Ashes

10. Legacy

Am 07.02.2026 startet die Tour zum neuen Album durch Belgien und die Niederlande.

Folgende Termine sind bestätigt:

07/2 - Kids - Antwerp ( Try Out ) ( B )

14/2 - 013 Tilburg - Tilburg ( NL )

21/2 - Mentalfest - Roeselare ( B )

14/3 - Berserker Metal Fest - Westerlo ( B )

28/3 - MCP Apache - Charleroi ( B )

24/4 - Zappa - Antwerp ( B )

09/5 - Hell - Diest ( B )

29/5 - Muziekgieterij - Maastricht ( NL )

11/7 - Coq Rock - De Haan ( B )

17/7 - Area 53 Fest ( AT )

07/8 - Alcatraz Metal Fest ( B )

12/9 - Gesrock - Hulshout ( B )

7/11 - Vs Fest - Brugge ( B )



https://www.youtube.com/watch?v=tsRvXJ-tfa4