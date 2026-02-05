Die Ruhrpott-Speed-Metaller von AVALON veröffentlichen am 21.02.26 ihre Debüt-EP "Astral Claw". Zu diesem Anlass veranstalten die Jungs eine Release Show in der Trompete in Bochum.

Außer den Gastgebern, werden noch die folgenden Bands auftreten:

HELLISH CROSSFIRE

WITCHING HOUR

und MIDNIGHT PREY.

Im Anschluß wird es noch eine Aftershowparty im Kartenhaus in Bochum geben, mit den DJ's LAURA THAN HELL und DJ PHIL.

Daten Release Show:

Wann: 21.02.2026

Wo: Trompete, Bochum

Einlass: 17:00Uhr

Beginn: 18:00Uhr

Eintritt: 20 VVK/ 25 AK

Karten gibt es hier, bei Yeah Records in Essen oder bei Idiots Records in Dortmund

Aftershowparty

Wann: 21.02.2026

Wo: Kartenhaus, Bochum

Beginn: 22:30Uhr

Eintritt: Frei