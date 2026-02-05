AVALON: "Astral Claw" Release Show
Die Ruhrpott-Speed-Metaller von AVALON veröffentlichen am 21.02.26 ihre Debüt-EP "Astral Claw". Zu diesem Anlass veranstalten die Jungs eine Release Show in der Trompete in Bochum.
Außer den Gastgebern, werden noch die folgenden Bands auftreten:
HELLISH CROSSFIRE
WITCHING HOUR
und MIDNIGHT PREY.
Im Anschluß wird es noch eine Aftershowparty im Kartenhaus in Bochum geben, mit den DJ's LAURA THAN HELL und DJ PHIL.
Daten Release Show:
Wann: 21.02.2026
Wo: Trompete, Bochum
Einlass: 17:00Uhr
Beginn: 18:00Uhr
Eintritt: 20 VVK/ 25 AK
Karten gibt es hier, bei Yeah Records in Essen oder bei Idiots Records in Dortmund
Aftershowparty
Wann: 21.02.2026
Wo: Kartenhaus, Bochum
Beginn: 22:30Uhr
Eintritt: Frei
