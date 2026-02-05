LORD OF THE LOST und SALTATIO MORTIS mit neuem Song

Am 10. April 2026 erscheint via Napalm Records Album-Trilogie-Finale, "OPVS NOIR Vol. 3" von LORD OF THE LOST. Für die neueste Single 'I'm A Diamond' aus dem kommenden Album tut sich Band mit SALTATIO MORTIS zusammen.



Chris Harms über 'I'm A Diamond':

"Ein gemeinsamer Song mit SALTATIO Mortis war mehr als überfällig. Beide Bands sind seit Ewigkeiten miteinander verbunden und Alea und mich verbindet eine tiefe Freundschaft. Umso schöner, dass wir beide einen so persönlichen und wichtigen Song zusammen singen!"



Alea ergänzt:

"Um was geht es für mich in unserem Song 'I'm a Diamond'? Es geht darum, dass wir alle wertvoll sind  wir selbst in unserer reinsten Natur. Es geht nicht darum, was andere in dir sehen oder wie die Welt dich haben möchte. Es geht darum, wer du bist. Was du bist. Ein einzigartiger Diamant."



"OPVS NOIR Vol. 3" Trackliste:



01-Kill The Lights

02-I'm A Diamond, feat. SALTATIO MORTIS

03-My Funeral

04-I Hate People, feat. WEDNESDAY 13

05-The Shadows Within

06-La Vie Est Hell, feat. KISSIN' DYNAMITE

07-Square One

08-When Did The Love Break?, feat. XANDRIA

09-Your Love Is Colder Than Death

10-Take Me Far Away, feat. CATS IN SPACE

11-The Days Of Our Lives



https://www.youtube.com/watch?v=mNXmG3YS3d4

