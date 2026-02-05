MOONLIGHT HAZE wird Support Act bei BROTHERS OF METAL

Die Epic-Power-Metaller BROTHERS OF METAL gehen auf große Europatour und werden von, Dragon Productions Schützlingen, MOONLIGHT HAZE begleitet werden.

Wie die Booking Agentur auf Facebook berichtet, ist die italienische Symphonic- und Powermetal-Band, um Frontfrau Chiara Tricarico, nun Teil des Programmes.





Hier die Deutschlandtermine:





24.02.2026 (Di) 19:30 Dresden Alter Schlachthof



25.02.2026 (Mi), 20:00 Nürnberg Löwensaal



26.02.2026 (Do), 20:00 Münster Skaters Palace



27.02.2026 (Fr), 20:00 Hannover Capitol



01.03.2026 (So), 20:00 Bremen Aladin Music Hall



03.03.2026 (Di), 20:00 Saarbrücken Garage



Tickets bekommt Ihr bei den üblichen VVK-Stellen.

