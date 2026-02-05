KANONNEFIEBER mit neuem Video
Kommentieren
Nur einen Tag vor dem Albumrelease des neuen Langspielers "Soldatenschicksale" präsentiert KANONENFIEBER ein neues Video auf YouTube.
'Heizer Tenner' ist Teil der neuen Scheibe und zeigt sich online, via Century Media.
"Soldatenschicksale" Trackliste:
01 Z-Vor!
02 Heizer Tenner
03 Ubootsperre (2025)
03 Kampf und Sturm (2025)
04 Die Havarie (2025)
05 Der Füsilier I (2025)
06 Der Füsilier II (2025)
07 The Yankee Division March (2025)
08 Die Fastnacht der Hölle (2025)
Heizer Tenner (OFFICIAL VIDEO)
https://www.youtube.com/watch?v=4cW0qtMFKs0
- Quelle:
- Century Media Records Facebook
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- kanonenfieber soldatenschicksale heizer tenner
0 Kommentare