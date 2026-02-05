POWER PALADIN mit neuem Video
Am 27. März 2026 ersscheint über ROAR - A Division of Reigning Phoenix Music das neue Studioalbum "Beyond The Reach Of Enchantment" von POWER PALDIN. Nach der erst kürzlich erschienenen ersten Album-Vorab-Single 'Sword Vigor' hat die Band jetzt zur aktuellen Single 'Glade Lords Of Athel Loren' Lyrik-Video veröffentlicht.
Gitarrist und Songwriter Atli Guðlaugsson:
" 'Glade Lords of Athel Loren' ist eine wuchtige Power-Metal-Hymne, die von den Taten der Lords von Laurelorn und ihrem heroischen Kampf erzählt, die Meister von Fels und Eisen zu bezwingen."
"Beyond The Reach Of Enchantment" Trackliste:
1. Sword Vigor
2. Glade Lords Of Athel Loren
3. The Royal Road
4. The Arcane Tower
5. Aegis Of Eternity
6. Camelot Rock City
7. Keeper Of The Crimson Dungeon
8. Valediction
Glade Lords Of Athel Loren
https://www.youtube.com/watch?v=mNXmG3YS3d4
Sword Vigor
https://www.youtube.com/watch?v=1D4wXxFyE-8
