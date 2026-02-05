BODYSNATCHER: Neues Album erscheint im April
Die in Florida ansässige Extreme-Metal-Band BODYSNATCHER hat für April ein neues Album angekündigt. Es trägt den Namen "Hell Is Here, Hell Is Home" und wird am 10.04.2026 via MNRK Heavy erscheinen.
Einen Appetithappen in Form von 'The Maker' gibt es auch schon.
"Hell Is Here, Hell Is Home" Trackliste:
01. The Maker
02. Writhe And Coil
03. Plague Of Flies
04. May Your Memory Rot
05. Violent Obsession
06. No Savior
07. Blade Between The Teeth
08. Two Empty Caskets
09. Survive Or Die
10. Hell Is Home
Zur neuen Scheibe sagt die Band:
"Were extremely excited to finally start sharing this album with everyone. We think its the bands strongest work. We finally accomplished the sound weve been aiming for from the start."
("Wir freuen uns riesig, dieses Album endlich mit allen teilen zu können. Wir glauben, dass es das stärkste Werk der Band ist. Wir haben endlich den Sound erreicht, den wir von Anfang an angestrebt haben.")
Das Album kann bereits vorbestellt werden.
Im März geht die Band gemeinsam mit INGESTED und BIG ASS TRUCK auf Europatour.
Folgende Termine stehen fest:
17.03.26 Germany Berlin @ Hole44
19.03.26 Germany Hamburg @ Logo
20.03.26 Germany Hannover @ Faust
24.03.26 Austria Wien @ Szene
25.03.26 Germany München @ Backstage
26.03.26 Switzerland Aarau @ KiFF
28.03.26 Germany Bochum @ Matrix
Die Tickets dafür sind ebenfalls erhältlich.
The Maker
https://www.youtube.com/watch?v=_D2x-Hn1emA
