TULUS ist zurück und kündigt neues Album an

Die norwegische Black-Metal-Instanz TULUS meldet sich mit einem neuen Studioalbum zurück. Mehr als drei Jahrzehnte nach der Gründung zeigt sich die Band aus Oslo weiterhin unbeugsam und kündigt mit "Morbid Desires" ihr mittlerweile achtes Full-Length-Werk an.





Das neue Album erscheint am 27.03.2026 über Darkness Shall Rise und präsentiert sich bereits vorab auf YouTube.





Mit der ersten Auskopplung 'Salme 2' gibt die Band bereits einen Vorgeschmack.







"Morbid Desires" Trackliste:





01 Salme 2

02 Skabb

03 Tulus

04 Kistesmed

05 Vanvidd

06 Hedengangen

07 Fossegrimens vakt

08 Skauånd

09 Sabbat





Salme II







https://www.youtube.com/watch?v=t1zMM6kCyyo&RDt1zMM6kCyyo&start_radio=1

Quelle: Sure Shot Worx Redakteur: Norman Wernicke Tags: tulus salme salme 2 morbid desires