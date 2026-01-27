TULUS ist zurück und kündigt neues Album an
Die norwegische Black-Metal-Instanz TULUS meldet sich mit einem neuen Studioalbum zurück. Mehr als drei Jahrzehnte nach der Gründung zeigt sich die Band aus Oslo weiterhin unbeugsam und kündigt mit "Morbid Desires" ihr mittlerweile achtes Full-Length-Werk an.
Das neue Album erscheint am 27.03.2026 über Darkness Shall Rise und präsentiert sich bereits vorab auf YouTube.
Mit der ersten Auskopplung 'Salme 2' gibt die Band bereits einen Vorgeschmack.
"Morbid Desires" Trackliste:
01 Salme 2
02 Skabb
03 Tulus
04 Kistesmed
05 Vanvidd
06 Hedengangen
07 Fossegrimens vakt
08 Skauånd
09 Sabbat
Salme II
https://www.youtube.com/watch?v=t1zMM6kCyyo&RDt1zMM6kCyyo&start_radio=1
