MECHANIC TYRANTS: Guerilla Gathering Vol.2

Wer dieses Wochenende am 30.01.26 im Nürnberger Raum unterwegs ist, sollte definitiv einen Besuch beim Guerilla Gathering Vol.2 einplanen. Auch zur zweiten Ausgabe haben die Jungs von MECHANIC TYRANTS, welche das Gathering organisieren, wieder ein exzellentes Line-up zusammengestellt. So werden die folgenden Bands die Bühne des Z-Baus zum Beben bringen:

BARRACUDA,

BLOODFANG

RITVS

SPITFIRE

und natürlich werden die MECHANIC TYRANTS den Rausschmiss übernehmen.

Was: Guerilla Gathering Vol.2

Wann: 30.01.2026 ab 19Uhr

Wo: Z-Bau (Galerie) in Nürnberg

Tickets gibt es noch im VVK oder an der Abendkasse.