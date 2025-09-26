TRISKELYON: Hörprobe vom neuen Album
26.09.2025 | 22:52
Am 28. November soll das nächste Album "Maelstrom Of Chaos" des Thrash-Metal-Projektes TRISKELYON um den kanadischen Gitarristen Geoff Waye herauskommen. Heute wurde ein Audioclip zu 'Blood Drowned Prophecy' veröffentlicht.
https://www.youtube.com/watch?v=FikcpI8IGBE
