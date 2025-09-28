KREATOR: erste Single vom kommenden Album
Am 16. Januar 2026 erscheint via Nuclear Blast mit "Krushers Of the World" das 16. Studioalbum von KREATOR.
Mit dem Video zu 'Seven Serpents' gibt es einen ersten Vorgeschmack.
Mille Petrozza kommentiert:
"Wir sind überglücklich, das neue Jahr mit der Veröffentlichung unseres brandneuen Albums "Krushers Of the World" zu beginnen, das am 16. Januar 2026 erscheint!
Aber das ist noch nicht alles! Am 20. März gehen wir auf Tour, um euch unsere bisher größte Tournee zu präsentieren. Es wird eine Nacht voller unerbittlichem Metal-Chaos, zusammen mit unseren Waffenbrüdern CARCASS, EXODUS und den mächtigen NAILS.
Dies ist ein aufregendes neues Kapitel für die Band, und wir können es kaum erwarten, euch die neue Musik live zu präsentieren, zusammen mit einer Auswahl klassischer Kreator-Songs, alten und neuen.
Hail to the hordes!"
"Krushers Of the World" Trackliste:
01-Seven Serpents
02-Satanic Anarchy
03-Krushers Of The World
04-Tränenpalast
05-Barbarian
06-Blood Of Our Blood
07-Combatants
08-Psychotic Imperator
09-Deathscream
10-Loyal To The Grave
Seven Serpents
https://www.youtube.com/watch?v=xPRvLYHKD-I
Hier noch einmal die Tourdaten:
EU & UK Headline Tour, w/ special guests CARCASS, EXODUS und NAILS
20.3.26 (PT) Lissabon - Sala Tejo
22.3.26 (ES) Madrid - Vistalegre
24.3.26 (FR) Paris - Zenith
25.3.26 (BE) Brüssel - Ancienne Belgique
27.3.26 (UK) London - O2 Brixton Academy
28.3.26 (UK) Manchester - O2 Apollo
29.3.26 (UK) Glasgow - O2 Academy Glasgow
31.3.26 (LU) Esch sur Alzette - Rockhall
01.4.26 (CH) Zürich - Halle 622
03.4.26 (NL) Den Bosch - Mainstage
04.4.26 (DE) Essen - Grugahalle
05.4.26 (DE) Frankfurt/Höchst - Jahrhunderthalle
07.4.26 (IT) Mailand - Alcatraz
08.4.26 (SI) Ljubljana - Media Center
09.4.26 (AT) Wien - Gasometer
10.4.26 (DE) Ludwigsburg - MHP Arena
11.4.26 (DE) München - Zenith
12.4.26 (CZ) Prag - Forum Karlin
13.4.26 (HU) Budapest - Barba Negra
15.4.26 (PL) Warschau - Arena Torwar
17.4.26 (DE) Hamburg - Inselpark Arena
18.4.26 (DE) Berlin - Uber Eats Music Hall
20.4.26 (LV) Riga - Palladium Riga
21.4.26 (FI) Helsinki - Black Box
23.4.26 (SE) Stockholm - Annexet
24.4.26 (NO) Oslo - Sentrum Scene
25.4.26 (DK) Kopenhagen - Poolen
