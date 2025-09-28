KREATOR: erste Single vom kommenden Album

Am 16. Januar 2026 erscheint via Nuclear Blast mit "Krushers Of the World" das 16. Studioalbum von KREATOR.



Mit dem Video zu 'Seven Serpents' gibt es einen ersten Vorgeschmack.

Mille Petrozza kommentiert:

"Wir sind überglücklich, das neue Jahr mit der Veröffentlichung unseres brandneuen Albums "Krushers Of the World" zu beginnen, das am 16. Januar 2026 erscheint!



Aber das ist noch nicht alles! Am 20. März gehen wir auf Tour, um euch unsere bisher größte Tournee zu präsentieren. Es wird eine Nacht voller unerbittlichem Metal-Chaos, zusammen mit unseren Waffenbrüdern CARCASS, EXODUS und den mächtigen NAILS.



Dies ist ein aufregendes neues Kapitel für die Band, und wir können es kaum erwarten, euch die neue Musik live zu präsentieren, zusammen mit einer Auswahl klassischer Kreator-Songs, alten und neuen.



Hail to the hordes!"



"Krushers Of the World" Trackliste:



01-Seven Serpents

02-Satanic Anarchy

03-Krushers Of The World

04-Tränenpalast

05-Barbarian

06-Blood Of Our Blood

07-Combatants

08-Psychotic Imperator

09-Deathscream

10-Loyal To The Grave



Seven Serpents







https://www.youtube.com/watch?v=xPRvLYHKD-I

Hier noch einmal die Tourdaten:



EU & UK Headline Tour, w/ special guests CARCASS, EXODUS und NAILS



20.3.26 (PT) Lissabon - Sala Tejo

22.3.26 (ES) Madrid - Vistalegre

24.3.26 (FR) Paris - Zenith

25.3.26 (BE) Brüssel - Ancienne Belgique

27.3.26 (UK) London - O2 Brixton Academy

28.3.26 (UK) Manchester - O2 Apollo

29.3.26 (UK) Glasgow - O2 Academy Glasgow

31.3.26 (LU) Esch sur Alzette - Rockhall

01.4.26 (CH) Zürich - Halle 622

03.4.26 (NL) Den Bosch - Mainstage

04.4.26 (DE) Essen - Grugahalle

05.4.26 (DE) Frankfurt/Höchst - Jahrhunderthalle

07.4.26 (IT) Mailand - Alcatraz

08.4.26 (SI) Ljubljana - Media Center

09.4.26 (AT) Wien - Gasometer

10.4.26 (DE) Ludwigsburg - MHP Arena

11.4.26 (DE) München - Zenith

12.4.26 (CZ) Prag - Forum Karlin

13.4.26 (HU) Budapest - Barba Negra

15.4.26 (PL) Warschau - Arena Torwar

17.4.26 (DE) Hamburg - Inselpark Arena

18.4.26 (DE) Berlin - Uber Eats Music Hall

20.4.26 (LV) Riga - Palladium Riga

21.4.26 (FI) Helsinki - Black Box

23.4.26 (SE) Stockholm - Annexet

24.4.26 (NO) Oslo - Sentrum Scene

25.4.26 (DK) Kopenhagen - Poolen