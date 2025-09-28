SOULFLY veröffentlicht den nächsten Song
Am 24. Oktober 2025 erscheint via Nuclear Blast Records das neue Album "Chama" der Brasilianer SOULFLY. Mit 'Nihilist' gibt es eine weitere Auskopplung. Als Gastsänger ist Todd Jones von NAILS dabei.
Max Cavalera kommentiert:
"Meine Texte sind von LG von ENTOMBED und NIHILISTt inspiriert. Er hat diese Welt 2021 verlassen und hatte immer einen großen Einfluss auf mich. Dies ist einer der härtesten Songs auf dem Album und ich finde es toll, dass wir nach Bulgarien gefahren sind, um das Video zu drehen. Todd Jones ist der Special Guest auf dem Song und liefert die härteste Zeile auf dem Album: "Ich glaube an nichts!"
Mike De Leon erklärt:
"Aus den Tiefen der tiefsten Stämme bringen wir euch das neue SOULFLY. Dies ist mein erstes offizielles Video mit den Jungs und es ist mir eine große Ehre. Genießt es, dreht die Lautstärke auf und startet die Mosh Pits im Wohnzimmer!"
Nihilist, feat. Todd Jones of NAILS
https://www.youtube.com/watch?v=JifscuVj8-U
- Quelle:
- Nuclear Blast
- Redakteur:
- Hannelore Hämmer
- Tags:
- soulfly chama nihilist feat todd jones nails
