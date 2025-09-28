Neuigkeiten von OV SULFUR

Am 16. Januar 2026 erscheint via Century Media das neue Album "Endless" von OV SULFUR. Die neue Single 'Evermore' ist zusammen mit einem Video erschienen.



Sänger Ricky Hoover kommentiert:

"Als wir das Thema für 'Endless' entwickelten, bei dem es im Grunde um endloses Leiden und die verschiedenen Formen geht, in denen es sich zeigen kann, haben wir uns gefragt, wie es wohl wäre, ein endloses Leben zu haben. Das ermöglicht eine Verbindung zu unseren früheren Texten gegen organisierte Religion, da das ewige Leben ein wichtiger Grundsatz vieler Religionen ist. THEORETISCH klingt ewiges Leben unglaublich, aber wenn man einmal darüber nachdenkt, was damit einhergehen würde: der Tod geliebter Menschen, eine sich verschlechternde Welt (politisch und physisch) und zweifellos der Wahnsinn, der durch die sich ewig häufenden Herzschmerzen entsteht. 'Evermore' fasst diese Gedanken zusammen und baut sich auf, während die Figur den Punkt des Wahnsinns erreicht. Glücklicherweise spiegelt dies auch den Aufbau des Songs wider. Wir wussten, dass dies unsere Album-Lead-Single sein musste."



Gitarrist/Sänger Chase Wilson fügt hinzu:

"Als ich mit den Aufnahmen fertig war, musste ich irgendwie über das Ganze lachen. Es hat Spaß gemacht, den Song zu schreiben. Wir haben einen wirklich schnellen melodischen Riff, um das Ganze zu beginnen, gehen dann in einen kräftigen Refrain über und krönen das Ganze mit einem Slam-artigen Breakdown, um die Dinge aufzurütteln. Es ist auf die bestmögliche Weise ziemlich chaotisch, denn so unterschiedlich diese Teile auch sind, sie passen gut zusammen."



"Endless" Trackliste:



01. Endless//Godless

02. Seed

03. Forlorn

04. Vast Eternal

05. Wither

06. Evermore

07. Dread, feat. Josh Davies (INGESTED)

08. Bleak, feat. Johnny Ciardullo (CARCOSA)

09. A World Away, feat. Alan Grjna (DISTANT)

10. Endless//Loveless

Evermore







https://www.youtube.com/watch?v=y-OvSF2Bi8g