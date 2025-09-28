JETHRO TULL veröffentlicht "Aqualung Live" (remastered)
Am 21. November 2025 erscheint von JETHRO TULL via InsideOutMusic die Neuauflage von "Aqualung Live" in remasterter Qualität. Das Album wurde ursprünglich 2005 veröffentlicht und dokumentiert eine Live-Studioaufnahme des klassischen Albums "Aqualung" in voller Länge, gespielt von Ian Anderson, Martin Barre, Doane Perry, Andrew Giddings und Jonathan Noyce. Die Aufnahmen entstanden 2004 im Rahmen der Sirius XM-Reihe "Then Again Live" im Studio in Washington, DC.
Der Ton wurde für diese Veröffentlichung neu remastert, das Album wird zum ersten Mal auf Vinyl als Gatefold-LP (180 g), sowie als neue CD- und Digital-Edition erhältlich sein.
Im März dieses Jahres veröffentlichte JETHRO TULL bereits das neuestes Studioalbum "Curious Ruminant".
