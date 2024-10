TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA: Re-Release!

Schon 20 Jahre her, wie schnell doch die Zeit vergeht.

2004 veröffentlichte TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA mit "The Lost Christmas Eve" das Abschlusswerk dieser legendären Weihnachtstrilogie, mit der die Band so berühmt geworden ist.

Zum runden Geburtstag erscheint das Album nun erstmals auf Vinyl und in remasterter Fassung.

Am 25. Oktober ist es soweit, Weihnachten wird also schon zwei Monate früher gefeiert.

Dieses Schätzchen verzaubert seine Hörer seitdem mit seiner einzigartigen Mischung aus Rock, Klassik und weihnachtlichen Themen. Das Doppel-Platin-Album klingt jetzt mit remastertem Sound besser als je zuvor und enthält Spitzen-Tracks wie 'Christmas Canon Rock', 'Wizards In Winter' und eine bewegende Version von 'What Child Is This?'.