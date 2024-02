TODAY WAS YESTERDAY vergöttert Hunde

Zu 'My Dog Is My God' aus dem heute veröffentlichten selbstbetitelten Album der Prog-Band TODAY WAS YESTERDAY ist das Video online. Auf dem Langspieler sind Gastbeiträge von Alex Lifeson (ex-RUSH), auch auf diesem Stück, und Robby Krieger (ex-DOORS) zu hören.





