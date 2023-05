THY ART IS MURDER: Europatour angekündigt

Die australische Extreme-Metal-Band THY ART IS MURDER hat für September ein neues Album mit dem Namen "Godlike" angekündigt. Nun hat die Band dazu eine Europatour bestätigt. Mit von der Partie sind WHITECHAPEL, FIT FOR AN AUTOPSY uns SPITE. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.



Folgende Termine sind bestätigt:

29.09.23 Germany Stuttgart @ LKA

30.09.23 Germany Wiesbaden @ Schlachthof

01.10.23 Germany Berlin @ Huxleys

06.10.23 Germany Hamburg @ Markthalle

07.10.23 Germany Leipzig @ Felsenkeller

08.10.23 Germany Nürnberg @ Löwensaal

11.10.23 Austria Wien @ Arena

13.10.23 Germany München @ Tonhalle

15.10.23 Switzerland Pratteln @ Z7

28.10.23 Germany Köln @ Carlswerk Victoria

