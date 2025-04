THREE DAYS GRACE: Europatour angekündigt

Die kanadischen Alternative-Rocker von THREE DAYS GRACE werden in November und Dezember in Europa und UK auf Tour sein. Natürlich gibt es auch in Deutschland einige Konzerte.



Dies sind die Termine:

17.11.2025 Leipzig (DE) Haus Auensee

18.11.2025 Hamburg (DE) Inselpark Arena

19.11.2025 Berlin (DE) Tempodrom

02.12.2025 München (DE) Zenith

03.12.2025 Düsseldorf (DE) Mitsubishi Electric Halle



Als Support wird die amerikanische Rockband BADFLOWER dabei sein.



Der Ticketvorverkauf starten am Freitag, den 02.05.2025 um 10:00 Uhr.

Quelle: Head Of PR Redakteur: Swen Reuter Tags: three days grace tour 2025 europatour 2025 konzert 2025 badflower