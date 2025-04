INHALER: Open Wide Europa-Tour

Die Open Wide Tour startete bereits im Februar in Nordamerika, in Europa dann letzte Woche. Ab dieser Woche ist INHALER auch in Deutschland unterwegs und das mit ganzen 4 Shows.

Termine:

30.04.2025 - Wien, Raiffaisen Halle im Gasometer

02.05.2025 - München, Theaterfabrik

03.05.2025 - Berlin, Columbiahalle

06.05.2025 - Hamburg, Große Freiheit 36

07.05.2025 - Köln, E-Werk