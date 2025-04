BRAVERY BRANDED mit dritter EP

Die brasilianischen Schwermetaller von BRAVERY BRANDED haben ihre dritte EP "Unfinished Stories" veröffentlicht. Nach "Southern Steel" (2010) und "Fighting Back" (2015) ließen sich die fünf Jungs aus Torres zehn Jahre Zeit um ihr nächstes Werk zu erschaffen. Die Scheibe ist bei allen gängigen Streaminganbietern (z.B. Spotify) online.









"Unfinished Stories" Trackliste:





01-Fighting Back

02-All Minds For Rent

03-Drei Helden

04-Brave the Storm

05-Addicted to Life