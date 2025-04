THE NIGHT ETERNAL unterzeichnet bei Metal Blade Records

2019 in Essen gegründet, gefeiertes Debütalbum "Moonlit Cross" (2021), mit Nachfolger "Fatale" (2023) und etliche Shows mit Bands wie BLIND GUARDIAN oder ANGEL WITCH gespielt. Das kann nur die Erfolgsgeschichte von THE NIGHT ETERNAL sein. Kein Wunder, dass nun auch die großen Labels auf die Jungs aus dem Pott aufmerksam geworden sind und nun die Band bei Metal Blade Records unter Vertrag genommen wurde.

„Es kommt zusammen, was zusammen gehört - wir leben mit jeder Faser unseres Wesens für den Heavy Metal und sind daher sehr stolz, dass wir bei Metal Blade Records unterschrieben haben, einem Label, das seit 43 Jahren die Fackel des Heavy Metal trägt. Was für eine Ehre! Erwartet nichts als Banger von dieser Zusammenarbeit“