THE BAD PLUG: Neue EP

Die in Mailand beheimatete Garage-Punk-Band THE BAD PLUG hat am 04.04.2025 eine neue EP mit dem Namen "Macho Man" via Wild Honey Records veröffentlicht.



Die EP umfasst die Songs:

1. Old Bastard

2. Macho Man

3. Gravedigger

4. Moonflower Fields

5. Hot Bald Gold



Wer einmal ein Ohr riskieren möchte, der hat unter anderen auf der Bandcamp-Seite die Möglichkeit. Zudem ist die EP bei Youtube als Stream verfügbar.

