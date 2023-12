THE SILENT RAGE lässt Krähen fliegen

Am 26. Mai 2023 erschien via Scarlet Records das neue Album "Nuances Of Life" von THE SILENT RAGE. Mit 'Crows Fly Back' gibt es heute die fünfte Auskopplung aus dem Album, samt passendem Video.



Crows Fly Back







https://www.youtube.com/watch?v=t-SCrSgARVQ

