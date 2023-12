DYMYTRY Release-Show in Frankfurt

Die Maskenmetaller aus unserem Nachbarland Tschechien werden Ende Januar ihr neues Album "5 Angry Men" über AFM Records veröffentlichen. Es ist das zweite Album in englischer Sprache, nachdem schon 2022 "Revolt" erschienen ist. Diesmal sind aber nicht einfach Lieder aus dem tschechischen Repertoire enthalten, sondern auch völlig neue Stücke.

In ihrem Heimatland füllt die Band jede Halle, in Deutschland, wo ihr internationaler Sänger Alan herkommt und wohnt, fängt sie noch einmal ganz von vorne an. Das sieht man daran, dass für die Release-Party das kleine Nachtleben in Frankfurt ausgewählt wurde. Ich kenne es noch aus meiner Zeit im Rhein-Main-Gebiet und sage voraus, dass es eine sicher intensive und nahbare Performance werden wird. Deswegen sollte jeder, der hinmöchte, am besten gleich ein Ticket bei Reservix, dem offiziellen Vorverkaufspartner der Batschkapp, wozu das Nachtleben gehört, kaufen.

Hier nochmal die Informationen auf einen Blick:

26.1.2024 Nachtleben, Frankfurt

Einlass 17:15 Uhr, Beginn 18:30 Uhr

Es wird noch HIRAES als Vorband dabei sein.

Eine erste Hörprobe für das Album gibt es auch schon in Form von 'Everything Is Black':