THE PROPHECY 23 ist grün

Bevor am 11. August mit "Live At Summer Breeze" das neue Live-Album von THE PROPHECY 23 erscheint, präsentieren die Jungs uns in Form von 'Green Machine Laser Beam' einen kleinen Vorgeschmack.

Anbei die Titelliste des über Massacre Records erscheinenden Albums:

01. Intro: Tough, Cool And Here To Mosh

02. Brutal Thrash Maniacs

03. From The Basement To The Pit

04. We Love Fresh Metal

05. Home Is Where You Shred

06. No Deep Talks – Just Drinks

07. Mammon

08. Green Machine Laser Beam

09. Party Like It's '84

10. I Wish I Could Skate