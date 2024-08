THE OFFSPRING veröffentlicht neue Single 'Light It Up'!

Wie berichtet, veröffentlicht THE OFFSPRING das neue Album "Supercharged" am 11.10.2024 via Concorde Records/Universal Music. Nach der ersten (von den Fans entwas ambivalent aufgenommene) Single 'Make It All Right', folgt nun mit 'Light It Up' ein Song in typischer THE OFFSPRING-Manier.

Sänger Dexter Holland dazu:

„Der Song ist eine Dampfwalze! Dieser Charakter in dem Lied hat die Nase voll, er hat genug und ist bereit für einen Kampf. Und ich spüre definitiv viel davon um mich herum. Als ich aufwuchs, stammten einige meiner Lieblingslieder von Punkbands, die einfach sagten: „Ich habe deine Scheiße satt.“ Und das war ok! Es war nichts Negatives, diese Gefühle zu haben und auszudrücken. Und ich denke, das ist die Atmosphäre von 'Light It Up': Man hat die Nase voll, hat es satt und möchte etwas dagegen tun. Das ist eines der Dinge, die ich am Punkrock schon immer geliebt habe. Es ging immer darum, seinen Aggressionen freien Lauf zu lassen, und ich denke, das stimmt immer noch. Ich liebe es immer noch, solche Songs zu schreiben."