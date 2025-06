Die Londoner Rockband THE MOLOTOVS hat einen neuen Song 'Today’s Gonna Be Our Day' veröffentlicht.

Er ist ein Vorgeschmack auf das Debütalbum "Wasted On Youth", welches am 30.01.2026 via Marshall Records erscheinen soll.



Die neue Single ist bei allen Streaming-Plattformen verfügbar. Zudem gibt es eine limitierte 7-inch Vinylversion, die in diversen Plattenläden erhältlich ist. Die B-Seite enthält den Song 'No Time To Talk'.



Das Album kann bereits vorbestellt werden.



Frontman Mathew Cartlidge sagt zur Single: "It’s an anti-complacency song. A call to arms for my generation to keep the faith and reject apathy, recognising that it’s our time and our turn to make it better. If anything, it’s about the power of youth."