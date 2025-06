GRAILKNIGHTS im Grail Gym

Am 17. Oktober 2025 erscheint via Reigning Phoenix Music/Perception das neue Album "Forever" der GRAILKNIGHTS. Die Band bittet darum, sich "Forever" im Laden eures Vertrauens zu sichern, um zu verhindern, dass Dr. Skull jegliche Exemplare für sich beansprucht und zur endgültigen Vernichtung freigibt.



"Um ihren loyalen Um...ähm...Anhang für die anstehenden Sprints in die Plattenläden der Welt angemessen auf Betriebstemperatur zu bringen, nehmen die GRAILKNIGHTS diesen heute zusätzlich mit in ihre sagenumwobenen Katakomben, ihr 'Grail Gym'. Dorthin zieht sich der überaus musikalische Superhelden-Fivepack regelmäßig zurück, um seine Kräftespeicher für neue Herausforderungen aufzuladen."



Die Power-Metal-Helden fügen hinzu:

"Was tut man nicht alles, um den Bizeps zum Erstrahlen zu bringen? Unsere neue Single wurde schlicht geschrieben, um euer aller Schweiß in fortwährende Muskelkraft umzuwandeln. Schwere Riffs und scheinbar endloses Zirkeltraining sollen euch letztendlich zu heldenhafter Form verhelfen. Ab mit dem Track in eure Playlist, folgt uns ins 'Grail Gym'!"



"Forever" Trackliste:



01. Yes Sire

02. Grail Gym

03. Necronomicon

04. Weekend Ninja

05. In The Eyes Of The Enemy

06. Snow In Bordeaux

07. Grailforce One

08. Mighty Metal Maiden

09. Animated Love [exkl. jewel case-CD]

10. Powerlift

11. Forever



Bonustrack (nur CD-Digipak/Vinyl):

12. Super Trouper [ABBA Cover]



Grail Gym







https://www.youtube.com/watch?v=GswDrdmt5IQ

