PAPA ROACH: Neue Single 'Braindead' veröffentlicht

PAPA ROACH hat nach 'Even If It Kills Me' mit 'Braindead' eine neue Single inklusive Lyrik-Video veröffentlicht. Das Musikvideo dazu soll im Juli erscheinen.

Es ist die zweite Single vom kommenden Album. Beim neuen Track ist Toby Morse (H2O) mit am Start.

Sänger Jacoby Shaddix sagt zur neuen Single:"We wanted to create something that felt urgent, honest, and in-your-face-and bringing Toby in took it to the next Level. This song is a call to wake up before it's too late."

Braindead

https://www.youtube.com/watch?v=C0pkWdijSAM



Live ist die Band wie folgt zu erleben:

30.07.2025 - 02.08.2025 - (DE) Wacken, Wacken Open Air 2025

06.08.2025 - 10.08.2025 - (DE) Eschwege, Open Flair 2025

08.08.2025 - (DE) Rothenburg Ob Der Tauber, Taubertal-Festival 2025

09.08.2025 - (DE) Hamburg, Elbriot Festival 2025

12.08.2025 - (DE) Saarbrücken, Saarlandhalle

13.08.2025 - (AT) Sankt Pölten, FM4 Frequency 2025

14.08.2025 - (CH) Gampel-bratsch, Open Air Gampel 2025