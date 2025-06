INCITE und die Lügen

Am 15. August 2025 erschient via Reigning Phoenix Music die kommende Platte "Savage New Times" von INCITE. Nach 'Just A Rat', 'No Mercy No Forgiveness' und 'Dolores' gibt es mit 'Lies' eine weitere Single.



Frontmann Richie Cavalera kommentiert:

"Auch 'Lies' mangelt es keineswegs an Intensität, da wir diese zum Transportieren seiner Botschaft zwingend benötigten. Jedes Riff und jedes Wort vermittelt das Gefühl des Moments, in dem das wahre Ich einer Person zum Vorschein kommt. Ein Song von immenser Bedeutung, den wir für all jene geschrieben haben, die schon einmal betrogen wurden."



"Savage New Times" Trackliste:



01. Lies

02. Feel This Shit (I'm Fired Up)

03. Just A Rat

04. Chucked Off

05. Doubts And The Fear

06. Dolores

07. No Mercy No Forgiveness

08. Used And Abused

09. Never Die Once

10. Savage New Times



Lies







https://www.youtube.com/watch?v=AdSy4_WjnhI



Dolores







https://www.youtube.com/watch?v=I6jqFW-gLBE



No Mercy No Forgiveness







https://www.youtube.com/watch?v=kp-MxnYNx-c



Just A Rat







https://www.youtube.com/watch?v=RJ34yo9txzo

