TERRA ATLANTICA unterschreibt bei Scarlet Records

TERRA ATLANTICA hat einen Multi-Album-Deal mit Scarlet Records unterschrieben und veröffentlicht im September ein neues Studioalbum.



Die Band wurde 2014 in Hamburg von Sänger und Gitarrist Tristan Harders und Schlagzeuger Nico Hauschildt gegründet, mit dem Ehrgeiz, Melodic Power Metal im Stil der frühen 00er Jahre, wie EDGUY, AVANTASIA oder RHAPSODY OF FIRE, wiederzubeleben. Zum Line-Up haben sich noch Julian Prüfer am Bass und Dawid Wieczorek (ex STORMWARRIOR) an der Gitarre dazugesellt.



Inzwischen sind sie beim Konzept über nautische Themen zu singen und eine mystische Geschichte über eine fiktive Zeitlinie gelandet, die sich um die Legende von Atlantis konzentriert, die auch im Namen der Band und optisch in ihren Bühnenoutfits vertreten ist.



Ihrem Debütalbum "A City Once Divine" (2017), folgten "Age Of Steam" (2020) und "Beyond The Borders" (2022), sowie etliche Tourneen.



Die Band kommentiert:

"Wir haben das Scarlet-Team zum ersten Mal beim Epic Fest in Dänemark getroffen, und nach nur einem tollen Gespräch wurde schnell klar: Das sind die Menschen, die wirklich verstehen, was wir brauchen und wohin wir wollen! Ihre Leidenschaft, Erfahrung und Visionen stimmen perfekt mit unseren überein - und wir könnten nicht glücklicher sein, sie für die weitere Reise an unserer Seite zu haben.

Scarlet Records ist die Heimat von erstaunlichen Bands wie TRICK OR TREAT, VISION DIVINE, FELLOWSHIP und vielen mehr - und jetzt sind wir stolz darauf, Teil dieser Familie zu sein.

Diese Partnerschaft markiert einen großen Meilenstein für uns, und wir können es kaum erwarten, euch zu zeigen, was als nächstes kommt. Bleibt dran für weitere tolle Neuigkeiten!"



