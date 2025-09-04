THE LAST DINNER PARTY: Deutschland-Konzerte für 2026 bestätigt

Die britische Rockband THE LAST DINNER PARTY hat für das kommende Jahr einige Headliner-Konzerte für Deutschland bestätigt. Im Gepäck hat die Gruppe ihr neues Album "From The Pyre", welches am 17.10.2025 via Island/EMI erscheint.



Auf Tour geht es bereits nach den Albumrelease in Großbritannien. Im Frühjahr tourt die Formation erst in Australien, ehe es danach nach Europa geht.

Für Deutschland stehen folgende Termine fest:

16.02.2026  München, Zenith

22.02.2026  Berlin, UFO im Velodrom

23.02.2026  Köln, Palladium



Der reguläre Ticket-Vorverkauf startet am Freitag, den 12. September um 10:00 Uhr. Wer das neue Album über den offiziellen Store vorbestellt, bekommt Zugang zu einer Presale-Aktion. Zudem wird es einen Artist Presale am 10. September ab 10:00 Uhr geben sowie einen Spotify Presale am 11. September ab 10:00 Uhr.



Die erste Albumsingle 'This Is The Killer Speaking' ist bereits erschienen.



Aufgenommen hat das Londoner Quintett "From The Pyre" Anfang 2025 gemeinsam mit dem Grammy-prämierten Produzenten Markus Dravs.



Die Tracklist liest sich so:

1. Agnus Dei

2. Count The Ways

3. Second Best

4. This Is The Killer Speaking

5. Rifle

6. Woman Is A Tree

7. I Hold Your Anger

8. Sail Away

9. The Scythe

10. Inferno

https://www.youtube.com/watch?v=4T5nNmaTPEY